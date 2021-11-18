Иранская футболистка резко ответила Иордании на требование проверить ее половую принадлежность

Вратарь женской сборной Ирана по футболу Зохре Коудаи резко отреагировала на подозрения в том, что она может быть мужчиной. Проверить половую принадлежность футболистки потребовали в Футбольной ассоциации Иордании. Команда этой страны проиграла иранским соперницам, и у спортивных экспертов возникли вопросы.

В ответ Зохре Коудаи пообещала подать в суд на Футбольную ассоциацию Иордании.

«Я женщина. Это издевательство со стороны Иордании», — приводит слова спортсменки Радио Sputnik.

Сам матч состоялся еще 25 сентября, в рамках отборочного турнира Кубка Азии. Иранские футболистки обыграли соперниц из Иордании в серии пенальти (0:0, 4:2 — по пенальти) и прошли в финал Кубка 2022 года. Однако с иорданской стороны возникли вопросы по поводу половой принадлежности одной из спортсменок. Имя игрока на тот момент не разглашалось.

В Футбольной ассоциации Иордании сообщили, что ввиду важности соревнования они настаивают на медицинском расследовании с участием экспертов. «Они должны выяснить, является ли данный игрок женщиной, учитывая, что женская сборная Ирана имеет богатую историю, связанную с гендерными проблемами и допинговыми скандалами», — говорилось в письме президента JFA Али бин аль-Хусейна, опубликованном на его странице в Twitter.