Иранская футболистка резко ответила Иордании на требование проверить ее половую принадлежность
Иранская футболистка Зохре Коудаи назвала проверку ее пола издевательством со стороны Иордании
Вратарь женской сборной Ирана по футболу Зохре Коудаи резко отреагировала на подозрения в том, что она может быть мужчиной. Проверить половую принадлежность футболистки потребовали в Футбольной ассоциации Иордании. Команда этой страны проиграла иранским соперницам, и у спортивных экспертов возникли вопросы.
В ответ Зохре Коудаи пообещала подать в суд на Футбольную ассоциацию Иордании.
«Я женщина. Это издевательство со стороны Иордании», — приводит слова спортсменки Радио Sputnik.
Сам матч состоялся еще 25 сентября, в рамках отборочного турнира Кубка Азии. Иранские футболистки обыграли соперниц из Иордании в серии пенальти (0:0, 4:2 — по пенальти) и прошли в финал Кубка 2022 года. Однако с иорданской стороны возникли вопросы по поводу половой принадлежности одной из спортсменок. Имя игрока на тот момент не разглашалось.
В Футбольной ассоциации Иордании сообщили, что ввиду важности соревнования они настаивают на медицинском расследовании с участием экспертов. «Они должны выяснить, является ли данный игрок женщиной, учитывая, что женская сборная Ирана имеет богатую историю, связанную с гендерными проблемами и допинговыми скандалами», — говорилось в письме президента JFA Али бин аль-Хусейна, опубликованном на его странице в Twitter.