Важное 20 ноября 2023, 12:43 Половину россиян вывезли из сектора Газа Песков: чуть меньше половины россиян выехали из Газы и отправились на родину Keystone Press Agency / Global Look Press

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Россия продолжит работу по эвакуации соотечественников из сектора Газа, на данный момент анклав покинули около половины находившихся там россиян. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мы рады, что в Россию смогли попасть чуть меньше половины желающих. Наши спасатели продолжат работать, этот процесс продолжится», — сказал он.

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Песков отметил, что российские власти тщательно отслеживают работу по освобождению соотечественников из Газы.

«Работа идет на ежедневной основе, они очень напряженная. Мы следим за действиями дипломатов... по вызволению россиян, желающих покинуть этот район», — добавил пресс-секретарь Владимира Путина.

В субботу, 18 ноября, специальный борт МЧС со 120 вывезенными из Газы россиянами отправился в Москву из Каира. На протяжении полета их сопровождали психологи и медики, писал RT.

Глава Калужской области Владислав Шапша сообщал, что часть эвакуированных соотечественников отправят в обустроенный пункт временного размещения в регионе.