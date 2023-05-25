Мир 25 мая 2023, 09:50 Половину населения Африки вскоре составят люди моложе 25 лет Эксперт НИУ ВШЭ Свиридов: люди младше 25 лет вскоре составят половину населения Африки Unsplash

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В ближайшие годы примерно половину населения Африки составят люди моложе 25 лет, заявил РИА «Новости» эксперт Центра изучения Африки НИУ ВШЭ Всеволод Свиридов. По его словам, такой сценарий станет следствием демографического взрыва, при котором средний возраст граждан снижается.

«Население Африки насчитывает сейчас 1,44 миллиарда человек. А через 30 лет, по прогнозам, эта цифра вырастет до 2,4 миллиарда человек», — уточнил он.

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По данным Свиридова, сегодня это примерно 16% от мировых показателей, а в 2050-м будет уже 25%.

На фоне демографического роста в Африке средний возраст ее жителей будет снижаться. Поэтому примерно половину растущего населения в ближайшие годы будут составлять люди моложе 25 лет, пояснил собеседник агентства.

В Африке, таким образом, много современной рабочей силы, добавил Свиридов.