08 января 2024, 02:31
«Половина всей помощи». В Германии рассказали об убытках от Украины
Министр финансов ФРГ Линднер: Берлин оплатил половину всей помощи ЕС Украине
Глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер рассказал, что половина всей европейской помощи Украине идет из Германии. Кроме того, страна столкнулась и с другими с экономическими проблемами из-за украинского конфликта. Трансляция выступления чиновника велась на YouTube-канале «Свободной демократической партии Германии».
«На данный момент Германия оплачивает половину всей помощи Евросоюза Украине», — заявил он.
Реклама
Линднер призвал другие государства Европейского союза прилагать больше усилий для помощи Украине.
По его словам, Германия столкнулась и с другими экономическими проблемами. В частности, из-за антироссийских санкций выросли цены на энергоносители. Кроме того, на экономику ФРГ негативно влияет ситуации в США, инфляция в Китае и повышение процентных ставок.
Ранее стало известно, что 64,3% граждан Германии хотят, чтобы Олаф Шольц ушел с поста канцлера ФРГ. На его месте немцы предпочли бы видеть действующего министра обороны Бориса Писториуса.
Германия
Санкции
Евросоюз
Украина
Реклама
Реклама