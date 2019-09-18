Половина украинцев против продажи земель страны

Украинцам разрешат продавать сельхозугодия Подробнее

Оказалось, что отмену моратория поддерживают только 31% опрошенных граждан. Против высказались 49,1% респондентов. Затруднились дать ответ всего 12,8% жителей Украины, а 7,1% граждан заявили, что на продажу земель им все равно.

Про возможную отмену запрета на продажу сельскохозяйственных земель Зеленский заговорил в конце лета 2019 года. По его словам, новая реформа позволит в 2020 году сделать открытым рынок земли. Он также заявил, что украинские территории очень привлекательны благодаря хорошему качеству.

Мораторий на земли сельхозназначения ввели на Украине в 2001 году. Запрет был продлен в феврале 2019 года по решению президента страны Петра Порошенко, который тогда занимал этот пост. С его действиями не согласились в украинском Минэкономразвитии, где заявили о противоречии Конституции. В частности речь шла о разделе о праве каждого на владение, пользование и распоряжение собственным имуществом.