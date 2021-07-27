Половина украинцев отказались считать себя одним народом с русскими

Большинство украинцев не считают себя одним народом с русскими. Опрос социологической группы «Рейтинг» показал, что таких в стране 55% жителей.

Но такого мнения придерживаются не все — 41% чувствуют единство с российским народом. При этом среди жителей восточных регионов страны чаще поддерживают тезис о единстве народов — 60%. В западных регионах таких - 30%.

Во время опроса специалисты узнали мнение граждан и по поводу государственной преемственности. Около 75% украинцев считают, что Украина является полноправным преемником Киевской Руси, а Россия — 8%. Еще 9% считают, что обе страны являются преемниками.

В исследовании, которое проводилось с 23 по 25 июля, приняли участие 2,5 тысячи украинцев, старше 18 лет из всех регионов страны, кроме Донбасса.

Ранее законопроект о лишении гражданства украинцев, получивших российский паспорт, внесли на рассмотрение в Верховную раду. Авторами документа стали Наталья Пипа из фракции «Голос», Николай Княжицкий из «Европейской солидарности» и внефракционный депутат Оксана Савчук.