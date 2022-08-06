Около половины участников стран «Большой двадцатки» не поддержала идею изолировать Россию. Об этом написал Bloomberg.

По данным авторов материала, ведущие страны G20 пытались сподвигнуть коллег на согласие с идеей полной изоляции России, однако примерно половина стран высказалась против этого. Причиной стала тяжелая экономическая ситуация в связи с высокими ценами на энергоносители, которые поднялись в стоимости после ввода антироссийских санкций.

Некоторые страны не хотят следовать нарративу изоляции РФ, так как с этой страной их связывает общее историческое прошлое, недоверие к бывшим колониальным державам и опасения за собственную экономику.

После начала специальной операции России по защите мирного народа Донбасса, западные страны ввели масштабные экономические и хозяйственные санкции, которые привели к росту стоимости продовольствия и высокой инфляции.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Европу после ввода санкций против России накрыл системный кризис.