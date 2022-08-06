Половина стран G20 не поддержала идею изоляции России — СМИ
Bloomberg: половина стран «Большой двадцатки» не поддержала идею изоляцию России
Около половины участников стран «Большой двадцатки» не поддержала идею изолировать Россию. Об этом написал Bloomberg.
По данным авторов материала, ведущие страны G20 пытались сподвигнуть коллег на согласие с идеей полной изоляции России, однако примерно половина стран высказалась против этого. Причиной стала тяжелая экономическая ситуация в связи с высокими ценами на энергоносители, которые поднялись в стоимости после ввода антироссийских санкций.
Некоторые страны не хотят следовать нарративу изоляции РФ, так как с этой страной их связывает общее историческое прошлое, недоверие к бывшим колониальным державам и опасения за собственную экономику.
После начала специальной операции России по защите мирного народа Донбасса, западные страны ввели масштабные экономические и хозяйственные санкции, которые привели к росту стоимости продовольствия и высокой инфляции.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Европу после ввода санкций против России накрыл системный кризис.