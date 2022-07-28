Половина популярных британских ресторанов фиш-энд-чипс может закрыться из-за санкций против России, которые спровоцировали подорожание продуктов и электроэнергии. Об этом написала газета Daily Express.

В ресторанах фиш-энд-чипс готовят традиционную зажаренную в кляре треску с картошкой. По данным издания, около трети белой рыбы поступает в Британию из России. После того как британское правительство обложило 35-процентной пошлиной ввоз морепродуктов из РФ, стоимость килограмма трески выросла с восьми до 14 фунтов стерлингов (более 16,6 евро), сообщил президент Национальной федерации продавцов жареной рыбы Эндрю Крук. Владельцы ресторанов фиш-энд-чипс допускают, что им придется заменить треску и пикшу хеком и другой более дешевой белой рыбой.

Кроме того, из-за ситуации на Украине подорожали подсолнечное масло, горох, картофель. Из-за резкого роста расходов на отопление теплиц в Британии возник дефицит корнишонов.

Представитель Национальной федерации рыболовных организаций Барри Диас признался, что рассчитывает на увеличение улова пикши и путассу в Северном море.