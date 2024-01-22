Мир 22 января 2024, 11:06 Половина побережья Ниццы и сквер в Париже «найдут» по указу Путина о госсобственности — историк Историк Крушельницкий: под указ Путина о госсобственности попадет часть Ниццы Ingo Schulz/http://imagebroker.com/#/search/globallookpress

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Российской империи принадлежали владения в Ницце и Париже, счета в Швейцарии и Великобритании. Указ о поиске и юридической защите госсобственности распространится на объекты недвижимости, лесные массивы, заводы и сквер за рубежом, заявил РБК кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России новейшего времени РГГУ Александр Крушельницкий.

«Эта недвижимость заключалась не только в особняках, замках и непосредственно прилегающих к ним земельных участках. Приобретались также лесные охотничьи угодья, участки с особо красивыми панорамными видами и даже, единичный случай, но в Париже, городской сквер», — сказал он.

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В XIX-XX веках, по словам историка, члены императорской семьи покупали рудники, фабрики, судоверфи и мастерские. Российской империи принадлежала буквально половина побережья Ниццы. Александр Крушельницкий сообщил, что в банках Великобритании, Швейцарии, Франции, Германии и Австро-Венгрии открывали счета русские промышленники и аристократы.

Научный сотрудник института российской истории РАН, гендиректор фонда «Историческая память» Александр Дюков заявил, что Россия сможет претендовать на объекты в Иерусалиме. По его информации, многие объекты Российской империи и СССР не перевели в собственность России и она заинтересована в них.

Президент России Владимир Путин утвердил выделение субсидии на поиск, оформление и юридическую защиту недвижимости Российской империи и СССР за границей. Предприятие по управлению собственностью за рубежом займется этим.