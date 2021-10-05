Половина купленных в интернете игрушек признана небезопасной

Из 255 случайно выбранных и проверенных игрушек, предлагавшихся на известных торговых площадках сторонними продавцами, 88% были произведены с нарушением законов. Отравить, задушить или нанести другой серьезный вред здоровью потенциально способны 48% развлекательных предметов для детей.

Об этом сказано в отчете Британской ассоциацией игрушек и хобби (BTHA). После тестирования товаров купленных на Amazon, eBay, AliExpress и Wish ассоциация призывала внести изменения в законы, чтобы дети могли играть без риска травм или смерти.

Сэм Маккарти, мать двухлетней Ребекки, сообщила каналу SkyNews, что ее дочь чуть не умерла после того, как проглотила магниты. Они оказались настолько сильными, что соединились внутри тела ребенка и вызвали три разрыва кишечника.

«Правительству необходимо принять срочные меры, прежде чем любой другой ребенок получит серьезные травмы или даже умрет», — заявила женщина.

Директор по связям с общественностью BTHA Наташа Крукс заявила, что правительство страны должно вмешаться и законодательно запретить продажу небезопасных игрушек.

Сейчас в Великобритании к торговым онлайн-площадкам не предъявляются требования о проверке безопасности размещенных товаров. Многие продавцы находятся за пределами страны, вне юрисдикции властей.

Представитель AliExpress пообещал каналу исследовать товары, указанные в отчете.

«Мы примем соответствующие меры в соответствии с правилами нашей платформы, включая, где это применимо, удаление товаров и наказание продавцов, нарушающих требования», — заявил он.

В ответе Amazon на запрос SkyNews говорится, что безопасность покупателей очень важна для платформы. В компании сообщили, что примут упреждающие меры.

Ранее стало известно, что полюбившаяся многим покупателям плюшевая акула из IKEA больше не будет продаваться в Великобритании. В России и США она с прилавков не исчезнет.