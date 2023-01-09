Мир 09 января 2023, 12:24 Половина финнов высказались против размещения военной базы НАТО в стране MTV Uutiset: 48% жителей Финляндии проголосовали против размещения базы НАТО в стране РИА «Новости»

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Жители Финляндии выступили против создания и размещения в стране постоянной военной базы НАТО. Об этом сообщил телеканал MTV Uutiset.

Результаты опроса исследовательской компания Taloustuktuikma показали, что 48% респондентов не хотят видеть на своей территории военных НАТО даже при условии вступления в альянс. 39% выступили «за», а 13% опрошенных воздержались от ответа.

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При этом 49% финнов хотят вступления в НАТО, но 42% респондентов посчитали, что Финляндии стоит задуматься о собственной безопасности.

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Тем временем Финляндия не спешит вступать в Североатлантический альянс. Власти страны ждут, когда НАТО сначала примет Швецию. Об этом заявил глава МИД Пекка Хаависто.

Скандинавские страны еще весной прошлого года подали заявки на присоединение к НАТО. Однако против них выступили Турция и Венгрия. Таким образом из 30 членов блока за Финляндию и Швецию проголосовали только 28 стран.

Между тем генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг напомнил президенту Турции Реджепу Тайип Эрдогану, что обе страны уже выполнили соглашение, заключенное с Анкарой на саммите НАТО в Мадриде и выразил надежду, что Турция в скором времени ратифицирует заявку Швеции.