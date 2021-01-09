Половина Абхазии осталась без электричества

Половина жителей Абхазии осталась без электричества из-за лесных пожаров. Возгорания распространились от границы с Россией до Сухума, сообщило РУП «Черноморэнерго».

Энергетики отключили в Абхазии воздушную линию электропередачи «Псоу 220», пишет РИА «Новости». В итоге без света остались жители Гагрского, Гудаутского районов и Сухума. Сейчас ликвидацией аварии занимаются службы РУП «Черноморэнерго».

Число лесных пожаров увеличилось в стране после Нового года. Возгорание в Галском районе затронуло 10 сел, но пожарным удалось с ним справиться. Кроме того, лесной пожар вспыхнул в Гагре. Там произошел камнепад, заваливший федеральную трассу.

По информации МЧС, ситуацию с пожарами в Абхазии удалось взять под контроль. Сообщалось, что огонь не угрожает населенным пунктам. При этом в ночь на 8 января пожар подошел на 100-150 метров к жилым домам в Гагре. Пожарным до сих пор не удалось локализовать очаг возгорания. Президент Абхазии Аслан Бжания взял работу по тушению лесных пожаров под личный контроль.