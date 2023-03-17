Мир 17 марта 2023, 13:59 Полный тезка Эрдогана стал кандидатом в депутаты турецкого парламента Названный в честь президента Турции Эрдогана молодой человек выдвинулся в парламент РИА «Новости»

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Документы для регистрации в качестве кандидата в депутаты парламента подал 24-летний Реджеп Тайип Эрдоган. В беседе с журналистами телеканала Haber он заявил, что отец назвал его в честь действующего президента страны.

Молодой человек выдвинулся в парламент от отделения Партии справедливости и развития в провинции Невшехир. Он подчеркнул, что полное совпадение имени с президентом страны помогло ему привлечь внимание избирателей.

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«Я официально объявляю, что стал кандидатом на предстоящих выборах в парламент от провинции Невшехир, где я родился и вырос», — заявил Эрдоган.

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Он подчеркнул, что когда он представляется, то ему обычно не верят и просят показать документы в качестве подтверждения. Кандидат подчеркнул, что в случае победы он приложит все усилия, чтобы принимать законы по поддержке турецкой молодежи.

Отвечая на вопрос о своем необычном имени, он пояснил, что так его назвал отец.

«Я родился через три дня после того, как наш президент Реджеп Тайип Эрдоган попал в тюрьму из-за стихотворения, которое он читал. Мой отец также назвал меня Реджепом Тайипом, потому что он очень любил нашего президента», — подчеркнул молодой человек.

Выборы в Турции пройдут 14 мая. Жителям страны проголосуют на президентских и парламентских выборах. Свои кандидатуры на пост главы государства уже выставили действующий лидер страны Реджеп Тайип Эрдоган и единый кандидат от оппозиции глава партии «Народный альянс» Кемаль Кылычдароглу.