Мир 22 июня 2023, 01:17 Полный текст нацистского «плана голода» впервые опубликовали на русском языке РВИО: нацистский «план голода» впервые опубликовали на русском языке Википедия

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В канун Дня памяти и скорби, который омечают 22 июня, впервые на русском языке опубликовали полный вариант текста, получивший название «план голода». Подробностями из документа нацистской Германии, датированного 23 мая 1941 года, поделился директор научно-исследовательского фонда «Цифровая история» Егор Яковлев на сайте Российского военно-исторического общества (РВИО).

«Директивы документа предполагали истребление миллионов мирных жителей Советского Союза. готовился экономический план ограбления захваченных советских территорий, — сказал он.

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По его словам, в планах Германии было ограбить Советский Союз, чтобы вывезти из него все зерно. Результатом этого ограбления предполагалась голодная смерть от 20 до 30 миллионов человек. Самый чудовищный голод должен был настичь Москву и Ленинград.

Яковлев считает, что во всем этом была не экономическая и этническая подоплека. Также в документе содержались слова о том, что людей обрекают на голодную смерть потому что «великороссы всегда были врагами Германии и Европы». Это был план геноцида, предполагающий массовое убийство определенного народа.

Ученый напомнил, что документ фигурировал на Нюрнбергском процессе, но его никогда не издавали на русском языке.