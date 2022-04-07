Полный разрыв отношений НАТО с РФ назвали «точкой невозврата»

Доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова Александр Перенджиев заявил, что если НАТО полностью разорвет отношения с Россией, то может произойти точка невозврата. Об этом написал Life.

«Полный разрыв чреват прежде всего для этих самых стран НАТО. Турция закупает у нас серьезное вооружение, такое как С-400, и ограничивается не только этим. Они смотрят чуть-чуть в будущее. Они понимают, что сейчас, разорвав контакты, все равно придется возвращаться. Может произойти точка невозврата, и потом все будет намного сложнее», — сказал он.

Полноценный разрыв отношений, на взгляд эксперта, также означает, что в будущем в любом случае придется проводить большую работу по сближению. Страны, входящие в альянс, часто сталкивались с угрозами, которые шли не от России.

«На самом деле Россия в определенном смысле предотвращает угрозу для самой Европы, проводя специальную операцию. Все выступления нацистов… На сегодня кажется, что они выступают только против России, но эти нацисты — это детища прежде всего США и в целом коллективного Запада», — считает эксперт.

В заключение он отметил, что Европа может столкнуться с серьезной террористической угрозой, если оружие, которое сейчас есть на Украине, попадет в руки беженцев из Сирии, Ливии и Афганистана.