Мир 28 июня 2023, 02:48 «Полный контроль». Трамп объяснил, кто управляет Байденом Дональд Трамп заявил о контроле над Джо Байденом со стороны Китая РИА «Новости»

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Действующего американского президента Джо Байдена контролирует китайская сторона. Такое мнение выразил экс-президент США Дональд Трамп во время своего выступления в штате Нью-Гэмпшир, передал ТАСС.

По его словам, нынешняя администрация Белого дома никак не реагирует на деятельность Китая на Кубе. Основанием для подобного бездействия является плата КНР американской президентской семье.

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«Джо Байден — скомпрометировавший себя президент. В Китае знают, насколько он скомпрометирован. У них есть над ним полный контроль <…>. Китай владеет Байденом», — сказал Трамп.

Он отметил, что если снова станет президентом США, то заставит китайскую сторону убрать всю военную технику с Кубы. По словам экс-главы Штатов, на это ему понадобится не более двух дней.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что скептически относится к обещаниям Трампа остановить украинский конфликт за сутки в случае победы в президентской гонке. По его мнению, в мире нет людей, которые способны на такое.