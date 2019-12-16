Полностью снабжаемое солнечной энергией поселение появилось в Африке

По данным информагентства, в Марокко находится самая крупная на планете ферма солнечной энергии Нур-Уарзазат. Таким образом, страна может стать ведущим государством в области альтернативных энергетических источников.

При этом Марокко остро нуждается в объектах инфраструктуры и предпринимает определенные шаги по развитию энергетического комплекса. К 2030 году страна намерена увеличить производство энергии до 52%. Сейчас оно составляет 35%.