Полностью снабжаемое солнечной энергией поселение появилось в Африке
Первым африканским поселением, полностью обеспеченным солнечной энергией, стала деревня Мджахди, которая находится на атлантическом побережье Марокко. Об этом сообщило РИА ФАН.
По данным информагентства, в Марокко находится самая крупная на планете ферма солнечной энергии Нур-Уарзазат. Таким образом, страна может стать ведущим государством в области альтернативных энергетических источников.
При этом Марокко остро нуждается в объектах инфраструктуры и предпринимает определенные шаги по развитию энергетического комплекса. К 2030 году страна намерена увеличить производство энергии до 52%. Сейчас оно составляет 35%.