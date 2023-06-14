Мир 14 июня 2023, 11:29 Полномочия Столтенберга захотели продлить из-за разногласий по кандидатуре преемника — СМИ FT: страны НАТО могут продлить полномочия Столтенберга на посту генсека альянса РИА «Новости»

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Государства, входящие в Североатлантический альянс, хотят продлить полномочия Йенса Столтенберга на посту генерального секретаря НАТО. Такой вариант сейчас является наиболее предпочтительным, написала Financial Times со ссылкой на источники.

По данным издания, на такой шаг страны могут пойти из-за разногласий по кандидатуре преемника. Претендующие на этот пост премьер-министр Дании Метте Фредериксен и министр обороны Великобритании Бен Уоллес не смогли заручиться единогласной поддержкой среди участников объединения.

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По данным собеседников агентства, за Фредериксен выступают Франция и Германия, однако США однозначной поддержки ей не оказали. В Штатах склоняются к тому, чтобы альянс возглавил бывший или действующий глава правительства. Некоторые члены НАТО думают, что генсеком организации должен стать представитель Восточной Европы.

Столтенберг должен был уйти в отставку 1 октября 2022 года. Однако в марте того же года его полномочия продлили до 30 сентября 2023 года.

Ранее Украине пообещали работу в НАТО без членства в альянсе. Стране позволят участвовать в работе организации наравне с другими государствами.