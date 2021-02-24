Полномочия Байдена на запуск ядерного оружия предложили ограничить

Демократы в Палате представителей США предложили ограничить полномочия президента США Джо Байдена по запуску ядерного оружия. Сейчас американский лидер обладает исключительными полномочиями. Об этом сообщило Fox News.

По информации издания, инициативу поддержали несколько десятков членов Палаты. Они уверены, что наличие у президента такой власти относительно решения по запуску ядерного оружия может оказаться «сопряжено с реальными рисками».

«Предыдущие президенты угрожали атаковать другие страны с применением ядерного оружия или демонстрировали поведение, которое заставляло других официальных лиц выражать озабоченность по поводу приговора президента», — процитировало издание слова конгрессмена Джимми Панетта.

Конгрессмены, которые поддерживают инициативу по ограничению полномочий Байдена, отметили, что систему управления ядерным арсеналом необходимо пересмотреть. Они также призвали американского президента самостоятельно отказаться от своих полномочий.