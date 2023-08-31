Мир 31 августа 2023, 02:27 Полномасштабную войну с Россией предсказали в США Журналист Такер Карлсон предположил, что США начнут войну с Россией в 2024 году flickr.com

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Администрация президента США Джо Байдена начнет полномасштабную войну с Россией в следующем году ради сохранения собственной власти. Такой прогноз сделал американский журналист Такер Карлсон в интервью YouTube-каналу радиоведущего Адама Короллы.

«Они собираются воевать с Россией. Вот, чего они хотят. Грядет горячая война между США и Россией в следующем году», — заявил Карлсон.

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По мнению журналиста, главная цель предполагаемых им боевых действий для нынешней американской администрации — «сосредоточить в своих руках полномочия военного времени и победить».

Журналист уточнил, что военные действия могут начаться с провокации.

«Мы можем оказаться в ситуации, когда ракеты „случайно“ упадут в Польше, мы обвиним в этом Россию и начнем войну», — предположил Карлсон.

По мнению Такера Карлсона, чтобы избежать этого, необходимо добиваться мира уже сейчас. Журналист отметил, что у США есть все средства для этого, так как украинская армия существует только благодаря поддержке НАТО.

Ранее заместитель постпреда Китая при ООН Гэн Шуан заявил, что учения США и их союзников в районе Корейского полуострова могут привести к войне.