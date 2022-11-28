Мир 28 ноября 2022, 12:51 «Полной эвакуации не будет». Кличко спрогнозировал последствия блэкаута в Киеве Мэр Киева Кличко допустил частичную эвакуацию и отключения света до весны 2023 года Unsplash

Читать 360tv в

Последние удары серьезно повредили энергетическую инфраструктуру Украины, поэтому отключения света в Киеве могут продлиться до весны и некоторых жителей перевезут в пригород. Мэр Виталий Кличко сказал об этом сайту «РБК Украина».

«Полной эвакуации не будет. Может быть, частичная», — сказал он.

Реклама

Некоторых киевлян попросят временно переехать в частные дома за городом с печами и водой. Остальные останутся в Киеве. Виталий Кличко посоветовал жителям запастись водой и продуктами, зарядить мобильные и ноутбуки, найти карту, чтобы в случае необходимости уехать.

Реклама

Он заявил, что электроснабжение в городе восстановили, но все виды отключения света — плановые, экстренные и аварийные — продолжат устраивать до весны. Это связано с дефицитом электричества в общей энергосети страны, связанном в том числе с использованием бытовых обогревателей. Мэр Киева добавил, что в городе открыли 430 пунктов обогрева.