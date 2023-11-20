Мир 20 ноября 2023, 14:24 Полное закрытие границы Финляндией допустили в России Замглавы МИД Грушко допустил, что Финляндия может полностью закрыть границу с РФ Unsplash

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Власти Финляндии способны пойти на полное закрытие всех приграничных с Россией контрольно-пропускных пунктов, однако навредят сами себе. Об этом РИА «Новости» сообщил заместитель главы МИД Александр Грушко.

«Пока что трудно комментировать то, что еще не случилось. Но таких вариантов исключать нельзя с учетом принятия решений в западноевропейских столицах. Очевидно, что это решение противоречит национальным интересам Финляндии», — сказал он.

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Дипломат также ответил на вопрос, какие ответные меры примет Россия.

«По ним решение примем в соответствии с нашими национальными интересами», — добавил Грушко.

Ранее в понедельник, 20 ноября, стало известно, что власти республики заявили о готовности закрыть оставшиеся действующие четыре КПП на границе с Россией. Если решение примут, то оно вступит в силу с 22 ноября, писал RT.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отмечал, что ранее у России и Финляндии были дружественные, добрососедские отношения, которые сменила русофобская позиция соседнего государства.