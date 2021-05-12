Полное возобновление авиасообщения с Египтом прокомментировали в МИД

Замглавы МИД России Олег Сыромолотов оценил полное возобновление авиасообщения с Египтом. Об этом сообщило РИА «Новости».

Он заявил, что «возобновление чартерных перелетов стало результатом совместной работы российских и египетских специалистов по повышению уровня безопасности в аэропортах красноморских курортных городов Шарм-эш-Шейха и Хургады».

По данным RT, Сыромолотов добавил, что после последних проверок стало ясно, что Египет принял меры для повышения безопасности.

«Именно это позволит спустя пять лет открыть авиасообщение с так полюбившимися нашим туристам Шарм-эш-Шейхом и Хургадой», — отметил он.