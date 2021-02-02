Полная Луна на закате оказалась «расплющенной». Видео

Космонавт Сергей Кудь-Сверчков понаблюдал за закатом полной Луны из космоса. На видео естественный спутник Земли «расплющило».

Ролик Кудь-Сверчков опубликовал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Подписчикам он объяснил, почему Луна выглядит таким образом.

«Ответ довольно прост — перед тем, как Луна скроется за горизонтом, ее отраженный свет проходит через атмосферу Земли и искажается», — написал он.

Земной горизонт при этом остается невидимым, поскольку все происходит ночью. Поэтому создается ощущение, будто бы Луна «растворяется в воздухе», пишет сайт RT.

Ранее Сергей Кудь-Сверчков заметил, что в космосе быстрее, чем на Земле, заживают раны. Космонавт связал это с отсутствием большого количества бактерий.

Космонавт делится в социальных сетях о жизни на МКС довольно часто. Он уже показал звездное небо с северным сиянием и выплывающий из-за горизонта Млечный Путь.