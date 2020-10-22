Полмиллиона трудовых мигрантов из Украины впервые зарегистрировали в Польше

Глава Управления социального страхования Польши (ZUS) Гертруда Усьцинская сообщила, что в стране зарегистрировали рекордное число трудовых мигрантов из Украины.

В целом в Польше значатся 689 тысяч работающих иностранцев. В их числе 507 тысяч украинцев, 46 тысяч белорусов и 11 тысяч граждан Грузии, пишет «Политика сегодня».

«Такого масштаба в нашей истории не было», — подчеркнула Усьцинская.

Она отметила, что, когда началась пандемия COVID-19, Польша закрыла границы. Это сказалось на пребывании и проживании трудовых мигрантов. С марта число иностранцев, которых застраховали в ZUS, уменьшилось на 10%. Показатели изменились лишь в июле, когда Варшава открыла въезд в страну.

По словам аналитиков, на протяжении 16 лет количество трудовых мигрантов, которые живут и работают в стране, лишь растет. 75% рабочих из других стран составляют граждане Украины.