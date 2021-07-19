Полмиллиона китайцев потребовали от ВОЗ провести расследование в лаборатории США

Более 500 тысяч жителей Китая подписали открытое письмо во Всемирную организацию здравоохранения. В нем они потребовали от ВОЗ провести расследование в биологической лаборатории США на базе Форт-Детрик в Мэриленде. По мнению жителей КНР, это позволит предотвратить будущие эпидемии.

В обращении к ВОЗ пользователи указывают на то, что в этой лаборатории проводятся исследования опасных вирусов. Также они не исключают того, что там могут проводиться разработки биохимического оружия, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на местное издание Global Times.

Авторы обращения утверждают, что в Институте по изучению инфекционных заболеваний Армии США на базе Форт-Детрик содержатся опасные и заразные вирусы. Среди них оспа, Эбола, SARS и MERS. По мнению китайских пользователей, осенью 2019 года в лаборатории произошла утечка, за которой последовала эпидемия COVID-19, но власти США не разглашают подробную информацию, прикрываясь вопросами национальной безопасности.

При этом, как подчеркивается в обращении, власти КНР разрешили западным вирусологам и журналистам из США приехать в Уханьский институт вирусологии, а Штаты не открыли доступ лабораторию на базе Форт-Детрик.

Открытое письмо было опубликовано 17 июля, за сутки оно набрало свыше 500 тысяч подписей.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что не исключает вероятности искусственного происхождения коронавируса. По его словам, в будущем организация собирается провести аудит лабораторий и исследовательских учреждений в районе первых случаев заражения коронавирусом.