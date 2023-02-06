Мир 06 февраля 2023, 23:57 Полмиллиона бесплатных билетов раздадут авиакомпании Гонконга для восстановления туротрасли

Читать 360tv в

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали, что гонконгские авиакомпании планируют раздать 500 тысяч бесплатных билетов на самолеты, чтобы восстановить туристическую отрасль, которая пострадал из-за пандемии коронавируса. Об этом написала «Политика Сегодня».

Реклама

По данным издания, в рамках этой инициативы Гонконг рассчитывает принять до 15 миллионов туристов. Для каждой страны количество билетов рассчитали пропорционально числу гостей Гонконга до пандемии. Согласно статистике, в 2019 году в регионе побывали около 56 миллионов туристов.