Мир 19 января 2024, 17:30 Полковника ВСУ заподозрили в коррупции и задержали в Киеве СБУ задержала в Киеве полковника ВСУ за взяточничество при заключении контрактов СБУ

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На Украине задержали полковника ВСУ и гендиректора компании, которая занимается поставкой оборонных товаров. Офицера и его сообщника заподозрили в коррупции, сообщила пресс-служба СБУ.

«В Киеве „на горячем“ задержали начальника одного из управлений командования сил поддержки ВСУ и его сообщник — гендиректор компании-поставщика оборонных товаров», — пояснили в ведомстве.

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В СБУ заявили, что подозреваемые — полковник ВСУ и глава львовской компании. По данным украинских силовиков, они наладили схему откатов при заключении контрактов.

За заключение договора о поставках товаров офицер должен был получить 45 тысяч долларов. Обоих мужчин задержали во время передачи первой части взятки — 14,6 тысячи в американской валюте.

Общая сумма сделки с ВСУ, которую планировал предприниматель, равнялась 36 миллионам гривен — около 950 тысяч долларов.

Полковника ВСУ и его сообщника заподозрили во взяточничестве. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

В Киеве ранее демонтировали наружные веб-камеры, которые, по версии СБУ, транслировали в прямом эфире работу систем противовоздушной обороны.