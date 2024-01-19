19 января 2024, 17:30
Полковника ВСУ заподозрили в коррупции и задержали в Киеве
СБУ задержала в Киеве полковника ВСУ за взяточничество при заключении контрактов
На Украине задержали полковника ВСУ и гендиректора компании, которая занимается поставкой оборонных товаров. Офицера и его сообщника заподозрили в коррупции, сообщила пресс-служба СБУ.
«В Киеве „на горячем“ задержали начальника одного из управлений командования сил поддержки ВСУ и его сообщник — гендиректор компании-поставщика оборонных товаров», — пояснили в ведомстве.
Реклама
В СБУ заявили, что подозреваемые — полковник ВСУ и глава львовской компании. По данным украинских силовиков, они наладили схему откатов при заключении контрактов.
За заключение договора о поставках товаров офицер должен был получить 45 тысяч долларов. Обоих мужчин задержали во время передачи первой части взятки — 14,6 тысячи в американской валюте.
Общая сумма сделки с ВСУ, которую планировал предприниматель, равнялась 36 миллионам гривен — около 950 тысяч долларов.
Полковника ВСУ и его сообщника заподозрили во взяточничестве. Им грозит до 10 лет лишения свободы.
В Киеве ранее демонтировали наружные веб-камеры, которые, по версии СБУ, транслировали в прямом эфире работу систем противовоздушной обороны.
СБУ
Коррупция
ВСУ
Киев
Украина
Реклама
Реклама