Мир 17 мая 2023, 04:26 Полковника ВСУ попытались выгнать из кафе в Киеве — СМИ «Украина.ру»: в Киеве полковника ВСУ попытались выгнать из кафе за военную форму Официальное интернет-представительство президента Украины

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В Киеве полковника ВСУ попытались выгнать из кафе из-за военной формы. О ситуации командир написал в соцсетях. Об этом сообщило издание «Украина.ру» в Telegram-канале со ссылкой на пост военного.

Украинскому военному предложили взять кофе с собой и не нагнетать панику среди посетителей заведения. Подошедшая к офицеру официантка объяснила, что клиенты разбегаются в панике, опасаясь вручения повесток.

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Полковник обиделся и выложил историю в социальной сети. В посте военный возмущенно вопрошал, почему он должен чувствовать себя неуютно из-за формы. Патриоты киевского режима пообещали устроить проблемы администрации кафе.

О призыве в ВСУ рассказали двое военнопленных, которых взяли в плен на Донецком направлении. Солдаты заявили, что их призвали в украинскую армию насильно. Один из мужчин сообщил, что осознанно уклонялся от мобилизации, но его поймали и отправили в зону СВО.