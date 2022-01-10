Полковника комитета нацбезопасности Казахстана нашли мертвым в своем доме

Азамата Ибраева, который являлся полковником Комитета национальной безопасности Казахстана (КНБ), нашли мертвым в собственном доме. Об этом заявили в ведомстве.

«10 января 2022 года в городе Нур-Султан, во дворе дома по месту жительства, обнаружен труп полковника КНБ Азамата Ибраева. <…> Проводится досудебное расследование», — сказано в сообщении КНБ, которое процитировало РИА «Новости».

Ранее стало известно, что начальник департамента полиции Жамбылской области Жанат Сулейменов покончил жизнь самоубийством. Эту информацию подтвердили в пресс-службе администрации Тараза.

Казахстанский журналист Михаил Козачков заявил, что на Сулейменова завели уголовное дело, ему грозил трибунал.

Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни 2022 года — сначала на западе страны, позже и в других местах. Причиной стало повышение цен на сжиженный газ. Однако даже после стабилизации цены и ухода правительства в отставку волнения не успокоились, наиболее острыми они оказались в Алма-Ате. Там произошли нападения на госучреждения, выявлялись случаи мародерства. По последним данным МВД Казахстана, за эти дни погибли 17 силовиков.