Мир 06 марта 2023, 02:26 Полковник ВСУ заявил о желании «истощить» население Крыма Полковник ВСУ Черник заявил о желании Киева истощить Крым блокадой РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украина рассматривает вариант блокады Крыма для его истощения. Такое заявление сделал военный аналитик и полковник ВСУ Петр Черник в эфире телеканала «Говорит большой Львов». Его слова привело РИА «Новости».

«Вопрос времени — физическое истощение и боевой группировки, и вообще всего населения, которое там находится. То есть в военной логике — это не есть такое прям сверхсложное задание», — предположил украинский полковник.

Реклама

Чтобы реализовать этот план, по мнению Черника, Украине потребуется разрушить Крымский мост. Однако он уточнил, что Киев не справится с такой задачей без авиации и дальнобойных ракет. Для этой цели подойдут американские F-16, считает полковник. Причем, как он отметил, в больших количествах.

Реклама

Власти Киева и раньше говорили о планах начать наступательную операцию на Крым. Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов считает, что руководство Украины и дальше продолжит делать провокационные заявления на этот счет. Он отметил, что «на возврате Крыма у них во многом построена пропаганда».