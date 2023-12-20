Мир 20 декабря 2023, 23:29 Полковник ВСУ взял дом в ипотеку во время обучения в США Военный аналитик Рожин: комбриг бригады ВСУ«Холодный Яр» купил дом в США РИА «Новости»

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Приятное с полезным совместил командир 93-й бригады ВСУ «Холодный Яр» Павло Полиса во время поездки на обучение в Командно-штабном колледже Сухопутных войск США. Он не только получил дополнительные знания, но и через американского адвоката купил в ипотеку дом в Канзасе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный аналитик Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

В качестве доказательств он опубликовал документы и даже фотографию будущего жилья украинского офицера. Согласно представленным данным, дом расположен в городе Энтони. Оформление и одобрение заявки произошло еще в январе 2022 года, то есть до начала специальной военной операции.

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По всей видимости, уже тогда Палиса готовил для себя пути к отступлению. По словам Рожина, для оплаты ипотеки, погибших в районе Клещеевки и Андреевки полковник оформляет, как самовольно оставивших воинскую часть, а выделенные на них средства оставляет себе.

В конце мая стало известно, что российские военные в ходе перестрелки заставили сложить оружие трех боевиков 93-й бригады ВСУ «Холодный Яр». Осознав, что они терпят поражение украинские военные решили сохранить свои жизни и сдались в плен.