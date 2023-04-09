Мир 09 апреля 2023, 20:47 Полковник в отставке раскрыл ожидания Украины от Запада Полковник Матвийчук сообщил о планах Киева на мобилизацию сбежавших в Европу украинцев сайт президента Украины

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Украина надеется на мобилизацию в западных странах для помощи полномасштабному наступлению ВСУ. Об этом изданию Ura.ru сообщил полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

По его словам, главная проблема Украины заключается в кадровом голоде, а не в дефиците вооружений.

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«Вне зависимости от отсрочек и заболеваний забирать там будут всех. Думаю, что Украина рассчитывает на выдачу беглецов во Франции, Англии, Польше и других странах Европы», — отметил бывший военный.

Матвийчук подчеркнул, что российская армия вполне способна остановить вероятное контрнаступление украинских военных.

«А я всегда говорил о том, что Украина способна попытаться организовать контратаку. Но дело в том, что шизофрению не вылечить. Атаку они проведут, но для Украины она превратится в катастрофу», — добавил полковник в отставке.

Ранее американские СМИ сообщили о планах Украины провести крупнейшую мобилизацию для восполнения составов воинских частей перед подготовкой контрнаступления.