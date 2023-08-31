Мир 31 августа 2023, 00:48 Полковник США заявил об угрозе госпереворота на Украине Полковник США Уилкерсон: в случае переговоров с РФ Зеленскому грозит переворот РИА «Новости»

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В США предположили, что украинского президента Владимира Зеленского могут сместить с поста в случае решения о возобновлении переговоров с Россией или прекращении военных действий. Такое мнение высказал бывший руководитель аппарата экс-госсекретаря США Колина Пауэлла, полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон в интервью Dialogue Works.

По мнению Уилкерсона, президент Украины и его окружение «попали в капкан».

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«Они не могут отступить, потому что это приведет к смещению главы государства или суду над ним», — предположил полковник в отставке.

Киев, как считает Уилкерсон, может радикально поменять внешнеполитический курс только если в стране произойдет государственный военный переворот. Он, как предположил полковник в отставке, вероятно, стал бы кровопролитным. Такое развитие событий, как считает Уилкерсон, США вместе со странами-партнерами намерены оттягивать как можно дольше.

Экс-разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер ранее предположил, что украинский лидер не доживет до окончания конфликта на Украине. Риттер сравнил Зеленского с молью, которая тянется к огню. По мнению американского экс-разведчика, президент Украины знает, что сгорит, но все равно возвращается к свету и будет делать это много раз.