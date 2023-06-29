Мир 29 июня 2023, 11:51 Полковник США рассказал, при каком условии может начаться ядерная война Полковник США Дэвис: любые гарантии НАТО Украине могут спровоцировать ядерную войну РИА «Новости»

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Любые гарантии безопасности со стороны Североатлантического альянса для Украины могут привести к эскалации конфликта между Западом и Россией и даже спровоцировать ядерную войну. Такое мнение в статье для 19fortyfive высказал американский полковник в отставке Дэниел Дэвис.

По мнению офицера, попытки привлечь Украину в сферу ответственности НАТО могут иметь катастрофические последствия. Заверения Альянса и США о готовности вступить в открытый конфликт с Россией подвергнут мир высокому риску.

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Дэвис указал, что конфликт на Украине начался в 2008 году с заявлений о намерении принять страну в военно-политический блок. Кроме того, Альянс и раньше расширял границы, что спровоцировало ответ со стороны России.

«Ни при каких обстоятельствах Соединенные Штаты не должны предоставлять какие-либо обязательные гарантии безопасности Киеву», — подчеркнул офицер.

Отставной полковник высказал мнение, что разумнее предоставить Украине гарантии не от НАТО, а от отдельных государств, входящих в блок, союзников киевского режима, а также нейтральных стран.

Ранее кандидат на пост президента США Роберт Кеннеди-младший заявил, что Штаты превратили Украину в пешку в прокси-войне с Россией и принесли ее в жертву своим геополитическим интересам. Он отметил, что США не хотят мирного разрешения ситуации.