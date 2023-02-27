Мир 27 февраля 2023, 21:19 Полковник США назвал спасшее Россию решение Путина Экс-советник Пентагона Макгрегор: Путин спас Россию от финансового диктата Запада Pxhere

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Решение президента России Владимира Путина спасло страну от финансового диктата западных стран. Такого мнения придерживается бывший советник Пентагона США полковник Дуглас Макгрегор. Об этом он рассказал в своем блоге на YouTube.

«Путин в своей речи два или три года назад сказал, что не позволит международной финансовой системе подчинить Россию и принести в жертву будущее государства», — отметил Макгрегор.

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Отставной военный назвал это заявление очень сильным, а также отметил, что на него «тогда обратили внимание немногие».

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Российский президент этим заявлением спас страну, обеспечив суверенитет ее экономики от влияния международных финансовых институтов. Последние, по словам Макгрегора, Вашингтон использует в своих политических целях.

Обозреватель Al Mayadeen Ахмед Муса Хомани ранее заявлял, что решением о начале спецоперации Путин нанес по США упреждающий удар, чтобы спасти Россию. По его словам, российский лидер быстро разгадал план Штатов, согласно которому США, при содействии украинской армии, «могли бы поставить под угрозу существование России».