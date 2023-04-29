Мир 29 апреля 2023, 00:57 Полковник США назвал Польшу конечной точкой украинского конфликта Полковник Макгрегор: США не успокоятся, пока российские танки не доедут до Польши РИА «Новости»

Читать 360tv в

Экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор назвал конечную точку украинского конфликта. По его мнению, США будут поддерживать Украину до тех пор, пока конфликт не дойдет до границ НАТО, рассказал полковник в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Ранее замглавы Госдепа Виктория Нуланд назвала военные объекты Крыма «легитимными целями» для Украины. Она пообещала Киеву поддержку Вашингтона в этом направлении.

Реклама

«Виктория Нуланд представляет крайне левое идеологическое направление в администрации Байдена. <…> Она из тех, кто не успокоится, пока российские танки не окажутся у границы с Польшей», — высказался Макгрегор.

Американский полковник назвал очень опасной такую позицию. Но при этом он добавил, что слова Нуланд не имеют реального веса и никак не отражают официальную позицию Белого дома. Тем более, что в Варшаве опасаются прямого столкновения с Москвой и предостерегают польские войска от помощи ВСУ.

Ранее экс-командующий силами НАТО в Европе Бен Ходжес заявил, что Крым нужен Украине и Западу для контроля над судоходством в Черном море. Россия благодаря Крыму господствует над всем северным побережьем Черного моря, поэтому Вашингтону и Брюсселю нужно занять регион, вооружив украинских военных.