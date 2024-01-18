18 января 2024, 10:16
Полковник США Макгрегор объяснил, за что Вашингтон должен благодарить Россию
Полковник Макгрегор: Россия образцово реагирует на провокации Запада
Западным странам стоит радоваться, что Россия ведет себя очень сдержанно в ответ на все провокации. Такое мнение высказал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Daniel Davis.
По его словам, США постоянно пытаются спровоцировать Россию. Однако Москва демонстрирует сдержанную реакцию.
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«Для нас хорошая новость, что русские говорят „Нет, спасибо“ и проявляют невероятную сдержанность», — пояснил Макгрегор.
Он также прокомментировал статью Bild, в которой немецкое издание описывает сценарий конфликта между НАТО и Россией. Военнослужащий назвал эти планы «островом фантазий», которые могут лишь вызвать злость немцев по отношению к России. Но сам президент России Владимир Путин настроен на поддержание мирных отношений с Европой, подытожил Макгрегор.
Ранее в Кремле посоветовали Берлину беспокоиться из-за своей вовлеченности в украинский конфликт, а не из-за скандального материала Bild.
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