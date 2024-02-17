Мир 17 февраля 2024, 01:49 Полковник спрогнозировал сроки взятия Авдеевки Полковник Матвийчук заявил, что до взятия Авдеевки осталось около месяца РИА «Новости»

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До полного освобождения Авдеевки от украинских войск осталось несколько десятков дней. Об этом в беседе с Ura.ru сообщил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

По его словам, новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский направил в Авдеевку штурмовую бригаду в качестве подкрепления, но ее уже расчленили — половина попала в окружение. Группировка обречена и это без вариантов.

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При этом сроки освобождения Авдеевки от ВСУ будут зависеть от политической воли украинского руководства, но все закончится «в течение нескольких десятков дней», добавил эксперт. Отставной полковник предположил, что впереди российских военных ждут тяжелые бои.

«Это агония киевского режима. Для [президента Украины Владимира] Зеленского мир — это смерть. Он никому живым не нужен. Он будет делать все, чтобы тянуть эти боевые действия, чтобы самому жить», — подчеркнул эксперт.

Ранее Матвийчук сообщил, что украинские войска при новом главкоме ВСУ начнут заниматься рискованными военными операциями, так как Сырский выполнит все, что ему прикажет Зеленский.