Мир 13 февраля 2024, 23:20 Полковник СБУ рассказал о связи Сырского с Россией Полковник СБУ Стариков: Сырский учился в одном из лучших военных училищ в Москве РИА «Новости»

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Новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский учился в одном из лучших военных учебных заведений в столице России. Биографическим фактом из жизни Сырского поделился отставной полковник СБУ Олег Стариков на своем YouTube-канале.

«Он окончил одно из лучших общевойсковых военных училищ, а именно Московское военное училище», — сказал он.

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Стариков отметил, что в российском учебном заведении профессиональные офицеры получают очень хорошие базовые знания в военном деле.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский сообщил о начале оборонительной операции, в то время как ВС России перешли в масштабное наступление по всей линии фронта.

После отставки Валерия Залужного президент Украины Владимир Зеленский произвел перестановки в командовании ВСУ. Должность главнокомандующего ВСУ получил Александр Сырский. После этого на всех уровнях в Вооруженных силах Украины начались масштабные проверки.