Мир 17 декабря 2023, 01:57 Полковник СБУ пожаловался на российские планирующие авиабомбы Полковник СБУ Костенко: ВСУ не справляются с планирующими авиабомбами России РИА «Новости»

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На Украине нет средств для борьбы с российскими планирующими бомбами. Такое признание сделал секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко в интервью украинскому телеканалу «Прямой».

«У нас нет средств, которые могли бы помешать врагу использовать эти бомбы. Это бомбы, как правило, от пятисот килограммов до трех тонн, которые они могут использовать, они могут планировать, и это для них безопасно, потому что мы их не можем достать», — пожаловался Костенко.

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Полковник СБУ признал, что в России огромное количество планирующих боеприпасов, которые создаются на базе советских авиабомб КАБ.

Российские самолеты наносят удары по укрепрайонам ВСУ, не подставляясь под огонь ЗРК. ВС РФ активно используют планирующие боеприпасы.

Российские планирующие бомбы парализуют атаки украинских военных и не позволяют им продвигаться вперед. ВСУ приходится отступать.