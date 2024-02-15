Мир 15 февраля 2024, 04:55 Полковник СБУ назвал «котел» для ВСУ слабым местом Зеленского Полковник СБУ Стариков: Зеленский подпишет мир при попадании ВСУ в котел РИА «Новости»

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Отставной полковник СБУ Олег Стариков заявил, что возможное попадание ВСУ в «котел», аналогичный дебальцевскому, во время зарубежной поездки президента Украины Владимира Зеленского заставит последнего подписать соглашение о прекращении огня. Об этом сообщило РИА «Новости».

Стариков раскрыл слабое место украинского лидера в ходе беседы с украинским политологом Вадимом Карасевым.

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По его словам, Зеленский сейчас поедет решать военно-политические вопросы на Западе, но ведь на фронте всякое может случиться. Нельзя исключать и того, что украинские военные снова попадут в «котел», как это было в Иловайске и Дебальцево.

Он считает, что после такого крупного провала на фронте украинские власти пойдут на любое мирное соглашение, на тот же «Минск-3».

«Не бывает „минсков“ без Дебальцево и Иловайска. Я не хотел этого говорить, но это говорить надо», — заявил Стариков.

Ранее военный эксперт Роман Насонов заявил, что Авдеевка повторит судьбу Артемовска и уйдет к России. По его словам, все закончится уничтожением вражеской бронетехники, пленением бойцов ВСУ и полным освобождением населенного пункта.