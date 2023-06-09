Мир 09 июня 2023, 02:35 Полковник рассказал, как ВСУ могут заразить российских бойцов опасными болезнями Полковник Кнутов: ВСУ могут применить дроны с биологическим оружием РИА «Новости»

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Маленькие разведывательные дроны могут переносить биологическое оружие. Таким образом ВСУ могут занести на позиции ВС РФ смертельные болезни. Об этом в беседе с Ura.ru рассказал директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов.

«Подобного рода дроны являются разведывательными разработками. Их применяют в городской черте, в районе ведения боевых действий. То есть, когда в Артемовске шли бои за жилые дома, то гораздо проще штурмовать какую-то квартиру, если есть возможность понять, занята она противником или нет. Определить это можно как раз с помощью таких дронов», — сказал он.

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Таким же образом, с помощью маленьких дронов, можно занести какую-нибудь опасную болезнь, чтобы заразить военнослужащих с расчетом, что это потом спровоцирует у них еще более серьезные заболевания, пояснил Кнутов.

По словам военного историка, вести борьбу с такими беспилотниками очень сложно, к тому же сейчас эффективных способов для этого нет.

Ранее российские военные захватили секретное оборудование ВСУ для пеленгации операторов беспилотников. Оно представляет интерес для специалистов в сфере управления дронами.