29 декабря 2022, 08:19
Полковник Матвийчук раскрыл, сколько граждан Украина может отправить в зону СВО
Полковник Матвийчук: осталось 2,5 миллиона украинцев, годных к военной службе
Бывший офицер спецназа, экс-разведчик, участник конфликта в Афганистане, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что Украине осталось отправить в зону СВО до 2 миллионов своих граждан. Об этом он рассказал URA.RU.
Исходя из расчета от общего количества работоспособного населения, «под ружье» можно поставить не более 7%, считает он. В России из расчета 145 млн человек это число составит порядка 9 млн человек.
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«У Украины население было 40 миллионов (уже 37, уехали многие). Значит это государство, которое может поставить под ружье до 3 миллионов человек, 2,5 точно. Если верить Украине, то уже миллион они призвали», — отметил Матвийчук.
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Кроме этого экс-разведчик подчеркнул, что Украина несет большие потери, и данные Евросоюза о 100 тысячах погибших украинцев занижены.
«По нашим оценкам, они уже потеряли 330 тысяч убитыми и ранеными. Сейчас они постараются призвать еще побольше. Уже появилось много женщин. Очень много наемников. Одних поляков около 10 тысяч сейчас там находится».
Анатолий Матвийчук
После того как свои ресурсы у Украины закончатся, продолжать пополнять ряды ВСУ может Запад, предположил Матвийчук. Однако по его мнению, многие не захотят подставляться под пули. Они разбегутся в разные стороны.
«Тогда начнется насильный отлов резервистов, массово пойдет наемничество, призвание „диких гусей“. Запад все-таки будет стараться создавать условия, при которых все будет продолжаться», — заключил военный эксперт.
Ранее о том, что попытки прорыва ВСУ обречены на провал, заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. По его мнению, украинская армия сильно выдохлась, а тем временем российские боевые ряды подкрепляются мобилизованными.
Специальная военная операция РФ на Украине
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