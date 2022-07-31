Полковник Макгрегор уличил США в удерживании финподдержки ВСУ

Средства, выделенные в качестве помощи Украине, на самом деле вращаются внутри США и не доходит до конечной точки назначения. Такое заявление в интервью YouTube-каналу Judging Freedom сделал бывший советник министра обороны, полковник Дуглас Макгрегор.

«Большая часть просто не доходит до Украины. Огромные суммы оседают в Пентагоне в качестве компенсации вооруженным силам за то, что техника и ресурсы были переброшены в Европу», — рассказал он.

По его словам, речь идет о миллиардах долларов. Макгрегор призвал не забывать об этих тратах. С помощью вернувшихся денег оплачивается изготовление новой техники и оружия. По мнению полковника, такой круговорот средств является «замкнутым кругом» и «жульничеством».

Ранее президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе. При этом российская сторона неоднократно заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью для российских ВКС. Кроме того, по мнению экспертов из РФ, Украине придется сильно постараться, чтобы расплатиться за такую помощь.