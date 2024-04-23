Мир 23 апреля 2024, 11:02 Полковник Литовкин: слова президента Польши Дуды о ядерном оружии связаны с желанием выделиться

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Президент Польши Анджей Дуда заявил, что местные власти готовы к размещению на своей территории американского ядерного оружия. В беседе с радиостанцией Sputnik ситуацию прокомментировал полковник в отставке Виктор Литовкин.

Он напомнил, что польский лидер уже просил данный вид оружия у Дональда Трампа, когда тот был президентом США.

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«Но Трамп не такой безответственный человек, чтобы передавать Польше ядерное оружие, он понимает, что желание Дуды объясняется шляхетским комплексом неполноценности», — отметил военный эксперт.

По его словам, таким образом республика пытается выделиться среди европейских государств и показать свою значимость.