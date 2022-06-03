Полковник Баранец заявил, что США отстают от России по вооружению

Полковник в отставке Виктор Баранец считает, что слова американского военного Глена Ванхерка о развертывании Россией и Китаем потенциально угрожающей США военной техники означают недостаток оружия у последних. Об этом сообщила Lenta.ru.

По данным ИА Nation News, Баранец убежден, что Штаты не могут ничего противопоставить российским гиперзвуковым ракетам.

«Все их усилия запустить один из вариантов гиперзвуковой ракеты, которой они очень кичились, не достигли тех показателей, на которые они рассчитывали», — уверен полковник.

Также он считает, что у США нет средств противоракетной обороны, которые смогли бы предотвратить угрозу.