Мир 12 января 2024, 16:56 Полковник Баранец: региональная война в Йемене может перерасти в континентальную

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Полковник и военный обозреватель Виктор Баранец прокомментировал атаку США на Йемен. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Эксперт отметил, что американцы «разворошили целый регион». Впоследствии война может приобрести континентальный характер, считает специалист.

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По его словам, в борьбе за Африку страны занимают разную позицию. Так, есть государства, которые готовы выполнять задачи Соединенных Штатов из-за страха.