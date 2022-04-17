Полковник американской армии предрек уничтожение ВСУ

Положение украинской армии с каждым днем ухудшается, группировка численностью до 60 тысяч человек находится в окопах без снабжения продовольствием и боеприпасами, им грозит уничтожение. Об этом в эфире телеканала Real America’s Voice News сообщил полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор.

«От 40 до 60 тысяч военных Украины зажаты на территории 200 квадратных миль, они окружены. Армия Россия продвигается очень аккуратно, не допуская потерь среди мирного населения, но украинские войска они уничтожат. Думаю, мы находимся в финальной стадии этой спецоперации», — сказал он.

Экс-военный с сожалением воспринял слова президента Джо Байдена, назвавшего нынешнюю ситуацию на Украине «геноцидом».

«Думаю, это удобный способ отвлечь американцев от внутренних проблем, используя ничем не подкрепленные выражения. Слова Байдена не подтверждают факты», — продолжил он.

Макгрегор уверен, что в ходе украинского конфликта не будет применено ядерное оружие.

«Русские рассмотрят подобный вариант, только если США сами ударят по ним. К тому же, в Европе ветер идет в основном с запада на восток, поэтому ядерные осадки дотянутся до Китая, Японии и Кореи. Это немыслимо! Тут стоит больше беспокоиться о фальсификации этой истории», — заключил полковник.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что мирные переговоры не обойдутся одной встречей с высшим руководством России. По его мнению, главными вопросами на процессе остаются Крым и Донбасс.