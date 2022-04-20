Полянский: Запад использует украинцев в качестве пушечного мяса

Запад использует украинцев в качестве пушечного мяса. Забота о них и стране в целом носит эгоистичный характер. Вопиющих проявлений неонацизма на Украине западные государства предпочитают не замечать.

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил об этом в ходе заседания Совета Безопасности организации. Трансляция заседания велась на сайте ООН.

«Забота западных коллег об Украине и украинцах носит весьма конъюнктурный и эгоистичный характер. Они сегодня нужны им всего лишь как пушечное мясо в опосредованной войне с Россией „до последнего украинца“», — подчеркнул Полянский.

Дипломат отметил, что страны Запада пытаются переписать историю России и потакают измышлениям восточноевропейских государств о роли СССР в борьбе с германским нацизмом.

«Вам, видимо, проще не замечать вопиющих проявлений неонацизма на Украине, денацификация которой — одна из целей нашей военной операции», — сказал он.

Необходимость действий РФ Полянский объяснил окончательным устранением угрозы с территории «данного государства» не только для населения ДНР и ЛНР, но и для самой России.

«Да и для самих украинцев, ставших заложниками этой власти», — добавил первый зампостпреда РФ при ООН.

С момента переворота на Украине в 2014 году, привело слова Полянского РИА «Новости», порядка 2,5 миллиона граждан Украины получили убежище в России.

Ранее Россия заявила Совету Безопасности ООН, что украинские боевики использовали восемь автомобилей СММ ОБСЕ.